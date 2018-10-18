В ЧОП рассказали, как отреагировали на вызов в колледже в Керчи

В частном охранном предприятии «Альфа» сообщили RT, что его сотрудники прибыли в колледж в Керчи , где 17 октября произошло ЧП, через несколько минут после вызова.

«Сотрудники охраны приехали через шесть минут после того, как была нажата тревожная кнопка. Обезвреживать к этому моменту уже было некого. Была паника и, возможно, кнопку нажали не сразу», — рассказал RT представитель ЧОП.

Он отметил, что к моменту прибытия сотрудников на месте уже находились полицейские из отдела, который расположен в 200 метрах от колледжа.

По его словам, сотрудники начали оказывать медицинскую помощь пострадавшим.

Ранее стало известно, что число погибших в результате трагедии в Керчи возросло до 21.

В СК сообщили, что устроившему стрельбу и взрыв в колледже будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.