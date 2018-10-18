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Погодина взбесилась из-за поведения Пиманова
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Погодина взбесилась из-за поведения Пиманова 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Ольга Погодина рассказала о том, как строились отношения с будущим мужем Алексеем Пимановым. Актриса призналась, что поначалу он ее сильно разозлил.
Ольга Погодина и Алексей Пиманов познакомились более десяти лет назад. Тогда он начал работу над фильмом «Три дня в Одессе», куда пробовалась актриса. «Вызывал 18 раз! В какой-то момент даже разозлилась, ведь у меня были еще проекты и экспедиции. Потом уже самой стало интересно, до какого идиотизма дойдет. Впоследствии Леша признался, что просто хотел общаться», — рассказала Погодина.
Однако лишь спустя время, когда оба оказались свободны, их отношения переросли в романтические. А в декабре 2013 года Ольга и Алексей официально стали мужем и женой. «Отмечали с родителями и Лешиными сыновьями. С ними сложились очень теплые отношения. Как-то сидели в ресторане, разговаривали с женой Темы. И кто-то спросил, кем друг другу приходимся. Она засмеялась: „Не поверите, это наша злая мачеха“, — сообщила актриса.
Ольга отметила, что между ними не было притирки. Она объяснила: „Четко понимаем, что надо делать, а что не стоит. Плюс еще психофизика. Несмотря на строгий и даже суровый образ в программе „Человек и закон“, в реальной жизни Алексей очень веселый и позитивный. Однако эмоциональный, может и взорваться. Но если знать эту черту, то любую вспышку несложно перевести в юмор. Надо оберегать друг друга от неприятностей. Если каждый будет тянуть одеяло на себя, все разрушится. Обиды способны уничтожить любые отношения“, — убеждена Ольга.
Погодина призналась, что не прощает предательства и ненавидит глупость. А вот измену, по ее мнению, можно оправдать. „Виноваты, как правило, оба“, — высказала уверенность Погодина. Актриса призналась, что у нее мужской характер и совсем нет женской хитрости. „Это очень неудобно. Зачастую дружу с мужчинами, но и враждую с ними же. Когда они видят во мне конкурента, возникает серьезный конфликт интересов. И вот тут бы дурочку включить… Мужики же любят таких“, — цитирует Ольгу Погодину Starhit.
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