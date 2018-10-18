Погодина взбесилась из-за поведения Пиманова

Ольга Погодина рассказала о том, как строились отношения с будущим мужем Алексеем Пимановым. Актриса призналась, что поначалу он ее сильно разозлил.

Ольга Погодина и Алексей Пиманов познакомились более десяти лет назад. Тогда он начал работу над фильмом «Три дня в Одессе», куда пробовалась актриса. «Вызывал 18 раз! В какой-то момент даже разозлилась, ведь у меня были еще проекты и экспедиции. Потом уже самой стало интересно, до какого идиотизма дойдет. Впоследствии Леша признался, что просто хотел общаться», — рассказала Погодина.

Однако лишь спустя время, когда оба оказались свободны, их отношения переросли в романтические. А в декабре 2013 года Ольга и Алексей официально стали мужем и женой. «Отмечали с родителями и Лешиными сыновьями. С ними сложились очень теплые отношения. Как-то сидели в ресторане, разговаривали с женой Темы. И кто-то спросил, кем друг другу приходимся. Она засмеялась: „Не поверите, это наша злая мачеха“, — сообщила актриса.

Ольга отметила, что между ними не было притирки. Она объяснила: „Четко понимаем, что надо делать, а что не стоит. Плюс еще психофизика. Несмотря на строгий и даже суровый образ в программе „Человек и закон“, в реальной жизни Алексей очень веселый и позитивный. Однако эмоциональный, может и взорваться. Но если знать эту черту, то любую вспышку несложно перевести в юмор. Надо оберегать друг друга от неприятностей. Если каждый будет тянуть одеяло на себя, все разрушится. Обиды способны уничтожить любые отношения“, — убеждена Ольга.