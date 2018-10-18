«Иногда лучше промолчать»: «соболезнования» Климкина Керчи возмутили украинцев и россиян

Киев, 18 октября. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин своеобразно выразил соболезнования жителям Керчи , где накануне произошла трагедия, унесшая жизни 20 человек. Пользователи Сети отметили, что украинскому министру иногда разумнее промолчать.

Климкин был убежден, что если он заявит, что высказывания о керченской трагедии не должны звучать цинично, то после этого он сможет писать все, что угодно. Как и большинство представителей украинского руководства, он не смог упустить случая приплести к «словам соболезнования» политические заявления.

«Более всего не хочу, чтобы украинскую реакцию на трагедию в Керчи называли циничной. Сочувствуем семьям погибших, — написал он на своей странице в Twitter. — Но честным и легитимным является вопрос: возможен был бы подобный ужас без атмосферы, которая царит в России, и которую она принесла на мирный остров?»

Більше всього не хочу, щоб українську реакцію на трагедію в #Kerch називали цинічною. Співчуваємо родинам загиблих. Але чесним і легітимним є питання: чи можливим би було подібне жахіття без атмосфери, яка панує в Росії і яку вона принесла на мирний півострів? #CrimeaIsBleeding

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) October 17, 2018

Пост Климкина возмутил и украинцев, и россиян. Первые возмутились тому, что министр не выражает соболезнования матерям, чьи дети погибают в Донбассе из-за развязанного Киевом конфликта на юго-востоке. Вторые же напомнили, что «подобный ужас» как раз зародился в «атмосфере» обожаемых украинским руководством США. Они уточнили, что произошедшее в Керчи, скорее всего, является проявлением колумбайна — популярного в Штатах движения обиженных на жизнь подростков, которые устраивают стрельбу по обидчикам.

Жители обоих стран сошлись на мнении, что украинскому министру следовало промолчать в данном случае. И это был, пожалуй, самый цензурный совет в комментариях в циничному посту.

«Иногда лучше вам промолчать!» — обратились к Климкину пользователи.

Иногда лучше вам промолчать!

— Эдуард Ерофеев (@Eduard19882) October 17, 2018

«Заткните кто-нибудь его! Причем политика и то, что случилось? Павло Климкин, иногда надо просто помолчать… Хотя весь мир уже привык к бреду «сивой кобылы», — возмутились пользователи Сети.

Заткните кто нибудь его! Причем политика и то, что случилось? Павло Климкин, иногда надо просто помолчать… Хотя весь Мир уже привык к бреду "сивой кобылы. "

— Сергей (@1sergo) October 17, 2018

«Павло, не хочу тебя огорчать, но на Украине дела еще хуже, — пытались достучаться до министра обычные граждане. — Гражданские активисты избивают тех, кто имеет свою точку зрения. Полицаи их не трогают. Вытираны АТО могут убить кого угодно, и им за это ничего не будет. В стране царит атмосфера липкого страха и остервенелой безысходности».

Павло, не хочу тебя огорчать, но на Украине дела еще хуже. Гражданские активисты избивают тех, кто имеет свою точку зрения. Полицаи их не трогают. Вытираны АТО могут убить кого угодно и им за это ничего не будет. В стране царит атмосфера липкого страха и остервенелой безысходности

— Сергей Фомин (@outcast37) October 17, 2018

«Павлик, вот к тебе чес слово подходит выражение из советского фильма: «Когда вы говорите, Иван Васильевич, ощущение, что вы бредите», — замечают в соцсети.

Павлик, вот к тебе чес слово подходит выражение из советского фильма "Когда Вы говорите, Иван Васильевич, ощущение, что Вы бредите"))

— Borisenko (@amdn_blog) October 17, 2018

«Ваше выражение, господин Павел, это и есть цинизм 90 уровня», — отчитывают своего министра возмущенные украинцы.

Ваш вислів пане Павло це і є цинізм 90 рівня.

— Хосэ (Игорь) (@2013Elmontazh) October 17, 2018

Напомним, накануне в политехническом колледже Керчи произошли взрыв и стрельба. Главный подозреваемый в этих преступлениях Владислав Росляков был позже найден мертвым — он свел счеты с жизнью. В трагедии погибли 20 человек, десятки пострадали.

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