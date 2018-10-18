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Канцлер Австрии пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в Керчи
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Канцлер Австрии пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в Керчи 

RT на русском 1 час назад
Канцлер Австрии Себастьян Курц пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим во время трагедии в керченском колледже, где при взрыве и стрельбе погибли 20 человек.
«Мои мысли с семьями жертв ужасной стрельбы в колледже в Керчи. Я желаю всем пострадавшим быстрого выздоровления», — написал Курц в Twitter.
Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что 44 пострадавших в результате взрыва и стрельбы в колледже в Керчи в настоящее время остаются в больнице.
17 октября в керченском колледже произошли взрыв и стрельба. По последним данным, погибли 20 человек, десятки пострадали. Нападавший покончил с собой.
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