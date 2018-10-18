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«Сидят на нескольких стульях». Американист об ударе авиации США в Сирии
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«Сидят на нескольких стульях». Американист об ударе авиации США в Сирии 

РИА Новости 53 минуты назад
Два истребителя ВВС США F-15 из-за непрофессионализма американских военных атаковали позиции курдов в Сирии, сообщил РИА Новости источник в военно-дипломатических кругах.
В результате авианалета погибли шесть курдских бойцов, около 15 получили серьезные ранения. По словам собеседника агентства, курды в момент авиаудара вели наступление на позиции "Исламского государства"*.
В районе населенного пункта Хаджин сирийской провинции Дейр эз-Зор продолжается наступление на боевиков курдских группировок из Сирийских демократических сил при поддержке коалиции во главе с США.
Источник добавил, что данный район вновь перешел под контроль террористической организации, поскольку между американскими военными и Сирийскими демократическими силами нет координации действий.
Американист-политолог Константин Блохин в эфире радио Sputnik прокомментировал события в провинции Дейр эз-Зор.
"Американские военные совершали огромное количество ошибок и в Афганистане, и в Ираке — и продолжают совершать их в Сирии. Во-первых, это говорит о том, что американская разведка работает плохо, предоставляя боевым частям неточные или ошибочные данные. Во-вторых, это напоминает нам о том, что Вашингтон в своей ближневосточной стратегии пытается усидеть сразу на нескольких стульях, делая ставку сразу на многих игроков с противоположными интересами. В том числе одновременно они пытаются использовать в своих интересах и радикальные группировки, и их противников — в данном случае курдов. При такой ситуации удары по тем, кого США официально объявили союзниками, конечно, становятся неизбежными", — считает Константин Блохин.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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