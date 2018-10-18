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В Воронеже взлетел последний Ан-148
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В Воронеже взлетел последний Ан-148 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
На Воронежском авиазаводе (ВАСО) совершил первый полет Ан-148, построенный для Министерства обороны.
Лайнер с бортовым номером RA-61735 и серийным 44-02 стал последним Ан-148, построенным на ВАСО по Контракту с Минобороны. После испытаний самолет поступит в отдельный транспортный смешанный авиаполк Центрального военного округа в Свердловской области.
Первый полет Ан-148 совершил 17 октября. Программа испытаний включает полную проверку работоспособности бортовых систем: навигации и обеспечения жизнедеятельности экипажа с пассажирами, вспомогательной силовой установки, отработка ухода на второй круг и полета на одном двигателе. Всегно планируется выполнить четыре испытательных полета и столько же предъявительских.
В 2018 году на ВАСО собраны три Ан-148 для Минобороны, все они будут переданы военным до конца года. Дальнейшее развитие программы полностью зависит от спроса на самолет. По мнению bmpd, поднявшийся в небо в среду Ан-148 станет последним лайнером этого типа, собранным в России.
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