Садальский предрёк печальную участь Устюгову и Мартынову

Как известно, день рождения — «праздник детства», от которого «никуда не деться». А вот Стас Садальский эту аксиому опровергает. Известный актер и блогер заявил, что именины заранее не празднуют, и даже поздравлять виновника торжества раньше времени нельзя.

В своем аккаунте Инстаграм Садальский рассказал, что ближайшие к дню рождения человека временные отрезки часто драматичны — богаты на происшествия, болезни. Его друзья Устюгов и Мартынов празднуют раньше времени, но Стас приятелей не поддержал. Он даже признался, что вообще не любит отмечать эту дату.

Подписчики актёра разделились на два лагеря. Большая часть отметила, что День рождения — это традиционный праздник, который ни в коем случае нельзя игнорировать. Некоторые подписчики поддержали Садальского, отметив, что в дне рождения нет ничего веселого, и праздновать его не всегда хочется.