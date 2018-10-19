Чиновницу аппарата губернатора Магаданской области уволили после проверки прокуратуры

Чиновница из аппарата губернатора Магаданской области , не сообщившая о банковских счетах супруга, была уволена после проверки прокуратуры . Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Магаданская прокуратура в ходе проверки установила, что руководитель управления по вопросам социально-культурного развития региона предоставила неверные сведения о доходах и имуществе.

"Государственная гражданская служащая работодателю не сообщила данные о счетах, открытых супругом в кредитно-банковском учреждении, а также об ином доходе, полученном чиновницей наряду с основной работой в аппарате губернатора.

В отношении виновного должностного лица применена мера ответственности в виде освобождения от замещаемой должности и увольнения в связи с утратой доверия", — говорится в сообщении.

Прокурором области внесено представление губернатору региона, которое рассмотрено и удовлетворено, отмечают в ведомстве.