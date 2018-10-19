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Чиновницу аппарата губернатора Магаданской области уволили после проверки прокуратуры
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Чиновницу аппарата губернатора Магаданской области уволили после проверки прокуратуры 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: ИА "КОЛЫМА-ИНФОРМ"
Чиновница из аппарата губернатора Магаданской области, не сообщившая о банковских счетах супруга, была уволена после проверки прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Магаданская прокуратура в ходе проверки установила, что руководитель управления по вопросам социально-культурного развития региона предоставила неверные сведения о доходах и имуществе.
"Государственная гражданская служащая работодателю не сообщила данные о счетах, открытых супругом в кредитно-банковском учреждении, а также об ином доходе, полученном чиновницей наряду с основной работой в аппарате губернатора.
В отношении виновного должностного лица применена мера ответственности в виде освобождения от замещаемой должности и увольнения в связи с утратой доверия", — говорится в сообщении.
Прокурором области внесено представление губернатору региона, которое рассмотрено и удовлетворено, отмечают в ведомстве.
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