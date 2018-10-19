Власти Керчи рассказали, где будет похоронен стрелявший в колледже студент

СИМФЕРОПОЛЬ , 19 октября. / ТАСС /. Студента Керченского политехнического колледжа, устроившего взрыв и стрельбу в учебном заведении, похоронят там, где решат его родственники.

Об этом сообщили ТАСС в администрации Керчи.

Ранее в СМИ появилась информация, что тело студента будет захоронено отдельно в безродном секторе кладбища.

"Родственники будут решать [где его хоронить], у него есть родственники", — сказал собеседник агентства.

По последним данным, в результате инцидента, который произошел 17 октября, погиб 21 человек.