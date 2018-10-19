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Власти Керчи рассказали, где будет похоронен стрелявший в колледже студент
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Власти Керчи рассказали, где будет похоронен стрелявший в колледже студент 

ТАСС + ещё 153 54 минуты назад
Фото: Москва24
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Студента Керченского политехнического колледжа, устроившего взрыв и стрельбу в учебном заведении, похоронят там, где решат его родственники.
Об этом сообщили ТАСС в администрации Керчи.
Ранее в СМИ появилась информация, что тело студента будет захоронено отдельно в безродном секторе кладбища.
"Родственники будут решать [где его хоронить], у него есть родственники", — сказал собеседник агентства.
По последним данным, в результате инцидента, который произошел 17 октября, погиб 21 человек.
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