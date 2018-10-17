Тела погибших начали вывозить из здания колледжа в морг для опознания

Тела погибших начали вывозить из здания колледжа Керчи в морг, где пройдёт их опознание — представитель оперштаба

Последние новости

Трагедия в керченском техникуме. Почти два десятка погибших

В СЕ отреагировали на слова Лаврова о возможности ухода России

Никогда так не делайте: кому нельзя жертвовать деньги