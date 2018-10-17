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Тела погибших начали вывозить из здания колледжа в морг для опознания
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Порошенко сделал заявление после взрывов в Керчи
Порошенко сделал заявление после взрывов в Керчи

Тела погибших начали вывозить из здания колледжа в морг для опознания 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Тела погибших начали вывозить из здания колледжа Керчи в морг, где пройдёт их опознание — представитель оперштаба
РИА Новости
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