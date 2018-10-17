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Взрыв в Керчи попал на видео
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Украина "запаниковала" из-за взрыва в Крыму
Украина "запаниковала" из-за взрыва в Крыму

Взрыв в Керчи попал на видео 

Lenta.ru 39 минут назад
Фото: Lenta.ru
Момент взрыва в колледже в Керчи попал на видео. Запись с камеры видеонаблюдения в среду, 17 октября, публикует Telegram-канал 112.
Запись был сделана камерой, установленной, предположительно, у входа в учебное заведение. На четвертой секунде ролика слышен взрыв.
Днем 17 октября в техникуме в Керчи, по словам очевидцев, произошла серия взрывов и стрельба. По последним данным, в результате погибли 18 человек, еще 40 были ранены. Предполагаемый исполнитель — ученик четвертого курса техникума Владислав Росляков — был обнаружен мертвым в библиотеке на втором этаже здания.
Первоначально Следственный комитет России возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье «Теракт» (205 УК РФ), однако позже переквалифицировал его на статью «Убийство двух и более лиц общеопасным способом» (ч.2 ст.105 УК РФ).
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