Взрыв в Керчи попал на видео

Момент взрыва в колледже в Керчи попал на видео. Запись с камеры видеонаблюдения в среду, 17 октября, публикует Telegram-канал 112.

Запись был сделана камерой, установленной, предположительно, у входа в учебное заведение. На четвертой секунде ролика слышен взрыв.

Днем 17 октября в техникуме в Керчи, по словам очевидцев, произошла серия взрывов и стрельба. По последним данным, в результате погибли 18 человек, еще 40 были ранены. Предполагаемый исполнитель — ученик четвертого курса техникума Владислав Росляков — был обнаружен мертвым в библиотеке на втором этаже здания.