В Госдуме назвали решение Польши о покупке газа в США «рабством»

По словам Милонова, российская сторона никому не указывает, что покупать.

"Только вот покупка у Соединенных Штатов СПГ — это рабство", — сказал Милонов.

Он пояснил, что стоимость газа у Соединенных Штатов выше, а американская сторона прибегает политическому воздействию при поиске новых рынков сбыта.

Ранее глава польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Вожняк объяснил решение приобретать природный газ у США, а не у России.