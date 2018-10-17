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В Госдуме назвали решение Польши о покупке газа в США «рабством»
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В Госдуме назвали решение Польши о покупке газа в США «рабством» 

Газета.Ru 1 час назад
Член комитета Государственной думы по международным делам Виталий Милонов дал комментарий в связи с заключением между Польшей и США контракта на поставку 2 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ), которая будет осуществляться каждый год на протяжении 20 лет. Об этом сообщает ФАН.
По словам Милонова, российская сторона никому не указывает, что покупать.
"Только вот покупка у Соединенных Штатов СПГ — это рабство", — сказал Милонов.
Он пояснил, что стоимость газа у Соединенных Штатов выше, а американская сторона прибегает политическому воздействию при поиске новых рынков сбыта.
Ранее глава польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Вожняк объяснил решение приобретать природный газ у США, а не у России.
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