AP: Трамп сделал рискованную ставку на Саудовскую Аравию

Как отмечает агентство, с начала своего президентства Трамп и его внешнеполитическая команда выбрали саудовское королевство в качестве опоры своей ближневосточной политики. В течение последних двух лет наследный принц Мухаммед бин Салман удерживал доверие Вашингтона. Однако из-за исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашукджи после посещения посольства королевства в Турции доверие к принцу ослабевает, отмечает AP.