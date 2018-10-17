Опрос показал отношение украинцев к автокефалии

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости . Предоставление автокефалии поддерживают менее половины жителей юга и востока Украины , больше всего сторонников этого шага — в западных регионах страны, следует из опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

В южных регионах сторонников этой инициативы не менее 45%, а в восточных — 37%. Согласно опросу, в юго-восточных областях, в отличие от остальной части Украины, фиксируется относительно большее количество тех, кто равнодушно или отрицательно относится к этой теме.

Самый высокий уровень поддержки идеи автокефалии на западе Украины (68%) и в центральной части страны (58%). В целом по стране, согласно результатам опроса, 54% опрошенных положительно относятся к идее создания в стране единой поместной церкви. Противоположного мнения придерживаются 19% респондентов, а 19% украинцев высказали свое безразличие к этому вопросу.

При этом 36% всех опрошенных считают, что создание единой поместной церкви скорее объединит страну, 23% респондентов утверждают, что эта инициатива никак не повлияет на консолидацию общества. В то же время 24% украинцев говорят о возможном расколе.

Опрос проводился с 27 сентября по 4 октября 2018 года методом личного интервью. В исследовании приняли участие 2000 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Ранее центр "Социальный мониторинг" обнародовал данные опроса, который проходил в сентябре. Согласно опросу, 45% украинцев поддерживали предоставление автокефалии церкви на Украине.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата.

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.