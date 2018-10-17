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Аксенов уточнил данные о погибших и пострадавших в Керчи
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Аксенов уточнил данные о погибших и пострадавших в Керчи 

Газета.Ru + ещё 84 28 минут назад
Глава Крыма Сергей Аксенов в своем фейсбуке уточнил данные о погибших и пострадавших в результате нападения на политехнический колледж в Керчи 18-летнего студента Владислава Рослякова.
Аксенов рассказал, что на данный момент известно о 18 погибших. По его словам, 53 человека были ранены, 12 из них находятся в тяжелом состоянии.
Он также сообщил, что в Керь прибыли министр образования России Ольга Васильева и министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Инцидент произошел в здании политехнического колледжа в Керчи около 12.00 мск. Первоначально сообщалось о взрыве неустановленного взрывного устройства, затем следователи уточнили, что погибшие скончались от огнестрельных ранений.
Ранее в Центре медицины катастроф рассказали о 19 погибших в результате трагедии в Керчи.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию событий в Керчи.
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