Ещё
СК переквалифицировал дело о взрыве в Керчи с теракта на убийство
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК переквалифицировал дело о взрыве в Керчи с теракта на убийство 

Авторадио + ещё 75 1 час назад
Фото: Новый Калининград.Ru
Следственный комитет переквалифицировал дело о взрыве в Керчи с теракта на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Жертвами взрыва в колледже стали уже 18 человек. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, нападавший — студент четвертого курса этого же учебного заведения. Молодому человеку было 22 года. После инцидента он застрелился. Аксенов добавил, что мотивы студента сейчас устанавливаются, сообщает РИА Новости. СМИ пишут, что молодому человеку было 18 лет, его звали Владислав Росляков. Ученики колледжа слышали, как что он проводит опыты со взрывчаткой. Об этом сообщил источник РБК в МВД. По его данным, 8 сентября подозреваемый получил разрешение на ношение оружия. Сокурсники говорят о нем, как о замкнутом человеке.
Авторадио: последние новости
Кокорин вслед на Мамаевым обжаловал свой арест В Севастополе в знак солидарности с Крымом объявили трехдневный траур Заместитель главы Крыма задержан в Москве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина «запаниковала» из-за взрыва в Крыму249
«Убивали всех, кого могли найти»486
Путин сделал заявление после трагедии в Керчи138
Мать керченского стрелка пошла против сына52
Американцы приготовились к войне26
Видео
02:04
Мать керченского стрелка пошла против сына
Происшествия
01:52
«Убивали всех, кого могли найти»
Общество
02:23
Путин сделал заявление после трагедии в Керчи
Политика
02:23
Матвиенко пресекла панику из-за ЧП в Керчи
Политика
01:22
В Крыму объявлен траур
Происшествия
01:09
Очевидцы сообщили о стрельбе перед взрывом в Крыму
Происшествия
02:28
Это бомба: НАК сообщил о подрыве в Керчи
Происшествия
01:30
Украина «запаниковала» из-за взрыва в Крыму
В мире Украина
00:48
Аксенов уточнил число погибших при теракте в Керчи
Происшествия
01:05
Появились первые версии взрыва в Крыму
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение