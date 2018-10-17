СК переквалифицировал дело о взрыве в Керчи с теракта на убийство 

Следственный комитет переквалифицировал дело о взрыве в Керчи с теракта на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Жертвами взрыва в колледже стали уже 18 человек. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, нападавший — студент четвертого курса этого же учебного заведения. Молодому человеку было 22 года. После инцидента он застрелился. Аксенов добавил, что мотивы студента сейчас устанавливаются, сообщает РИА Новости. СМИ пишут, что молодому человеку было 18 лет, его звали Владислав Росляков. Ученики колледжа слышали, как что он проводит опыты со взрывчаткой. Об этом сообщил источник РБК в МВД. По его данным, 8 сентября подозреваемый получил разрешение на ношение оружия. Сокурсники говорят о нем, как о замкнутом человеке.