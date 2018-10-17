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Песков: теракт рассматривается в качестве причины взрыва в Керчи
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Песков: теракт рассматривается в качестве причины взрыва в Керчи 

Газета.Ru + ещё 121 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что версия теракта рассматривается в качестве причины взрыва в колледже в Керчи. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что главе государства Владимиру Путину передали информацию НАК о том, что в здании произошел взрыв неизвестного устройства.
Взрыв в колледже произошел в здании политехнического колледжа в Керчи около 12.00 мск. По предварительным данным, погибли около 10 человек. Сообщается также о десятках пострадавших.
По данным НАК, причиной взрыва стало неустановленное взрывное устройство.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию событий в Керчи.
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