Песков: теракт рассматривается в качестве причины взрыва в Керчи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что версия теракта рассматривается в качестве причины взрыва в колледже в Керчи . Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что главе государства Владимиру Путину передали информацию НАК о том, что в здании произошел взрыв неизвестного устройства.

Взрыв в колледже произошел в здании политехнического колледжа в Керчи около 12.00 мск. По предварительным данным, погибли около 10 человек. Сообщается также о десятках пострадавших.

По данным НАК, причиной взрыва стало неустановленное взрывное устройство.