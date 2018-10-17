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Самый дорогой дом России нашли в лесу
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Самый дорогой дом России нашли в лесу 

Lenta.ru + ещё 4 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
Частный жилой особняк, выставленный на продажу по рекордно высокой для России цене — 1,9 миллиарда рублей, расположен на территории Подмосковья, в окружении леса. Об этом говорится в материалах портала «Мир квартир», предоставленных редакции «Ленты.ру» в среду, 17 октября.
На прилегающем к зданию участке есть скважина и баня площадью около 300 квадратных метров. Размер самого дома — 2,5 тысячи квадратных метров. Он построен по проекту архитектора Андрея Ченцова в поселке «Грибово» в 11 километрах от МКАД по Минскому шоссе.
Особняк трехуровневый, в нем имеются закрытый бассейн, выход на эксплуатируемую кровлю с садом, камин, веранда, помещения для персонала, гараж на три машино-места. Внутреннее пространство оформлено по авторскому проекту в современном стиле.
Среднестатистический частный дом в России стоит 4,8 миллиона рублей, подсчитали в «Мире квартир». Следовательно, самый дорогой дом оказался дороже среднероссийского в 393 раза.
«Такой объект может экспонироваться на рынке годами, — отмечают эксперты портала. — Тем не менее, предыдущий объект за 3,5 миллиарда ушел из нашей базы. Это может означать, что он нашел своего покупателя, но, возможно, собственник по каким-то соображениям снял его с продажи».
Неделей ранее аналитики Savills оценили стоимость самого дорогого дома Подмосковья в 12 миллиардов рублей. По их данным, в совокупности 100 подмосковных особняков, предлагаемых покупателям по максимальным ценам, стоят 2,7 миллиарда долларов (180 миллиардов рублей).
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