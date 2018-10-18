Опознаны пятеро пострадавших в керченском колледже

Опознаны пятеро пострадавших при нападении на керченский колледж

Заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев рассказал, что среди находящихся в тяжелом состоянии пострадавших при нападении на колледж удалось опознать пятерых, передает РИА "Новости"

Он уточнил, что их опознали преподаватели.

Ранее сообщалось, что подготовка списков пострадавших затянулась именно из-за тяжелого состояния пострадавших, поскольку с ними нельзя общаться.

Инцидент произошел в здании политехнического колледжа в Керчи около 12.00 мск. Первоначально сообщалось о взрыве неустановленного взрывного устройства, затем следователи уточнили, что погибшие скончались от огнестрельных ранений.