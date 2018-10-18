Ещё
Опознаны пятеро пострадавших в керченском колледже
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опознаны пятеро пострадавших при нападении на керченский колледж 

Газета.Ru + ещё 108 50 минут назад
Заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев рассказал, что среди находящихся в тяжелом состоянии пострадавших при нападении на колледж удалось опознать пятерых, передает РИА "Новости".
Он уточнил, что их опознали преподаватели.
Ранее сообщалось, что подготовка списков пострадавших затянулась именно из-за тяжелого состояния пострадавших, поскольку с ними нельзя общаться.
Инцидент произошел в здании политехнического колледжа в Керчи около 12.00 мск. Первоначально сообщалось о взрыве неустановленного взрывного устройства, затем следователи уточнили, что погибшие скончались от огнестрельных ранений.
Газета.Ru: последние новости
В Керчи началось опознание погибших при стрельбе в колледже На северо-западе Москвы произошло нападение с ножом Скворцова: пострадавшие в Керчи в основном получили ранения при взрыве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко сделал заявление после взрывов в Керчи679
Опыт утонувшего «Курска» России не помог36
«Отвлекали его, чтобы успели спастись другие»6
Американцы по ошибке подбили «своих»13
Появилось видео с места трагедии в колледже Керчи194
Видео
00:41
Бузова показала грудь в новом ролике
Шоу-бизнес
01:16
Нападение на керченский колледж попало на видео
Происшествия
02:14
Обвинённая в экстремизме россиянка сбежала на Украину
Общество Украина
04:26
«Отрубили пальцы и голову»: как убивали журналиста
В мире Ближний Восток
03:43
Оглашен список пострадавших в Керчи
Происшествия
00:37
Порошенко сделал заявление после взрывов в Керчи
В мире Украина
04:26
«Очень хочется, чтобы мир узнал правду»
Политика В мире
03:11
Аксенова по ошибке назвали керченским стрелком
В мире
00:19
Неизвестный открыл огонь на северо-западе Москвы
Происшествия
02:04
Восстановлена картина бойни в керченском колледже
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение