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Самолет «Сочи-Москва» сел в Краснодаре из-за хулигана
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Самолет «Сочи-Москва» сел в Краснодаре из-за хулигана 

News.ru + ещё 20 17 октября 2018
Фото: Живая Кубань
Самолет, летевший из Сочи в Москву, был вынужден сесть в Краснодаре из-за пьяного хулигана. Против дебошира возбуждено административное дело.
«Сотрудниками линейного отдела МВД России в аэропорту города Краснодара возбуждено производство по делу об административном правонарушении», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
35-летний житель Санкт-Петербурга, устроивший дебош на борту, был доставлен в полицию и задержан. Его действия расценены по статьям «Мелкое хулиганство» и «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Мужчина во время полета начал громко ругаться матом, хамил членам экипажа и не реагировал на их замечания.
Как писал News.ru, 20 сентября пьяный мужчина устроил дебош на борту пассажирского лайнера. Самолёт должен был вылететь из Чебоксар.
На место инцидента прибыли сотрудники полиции, которые долгое время не могли успокоить хулигана. В результате на него надели наручники и вывели с воздушного судна.
Очевидцы рассказали, что он находился в состоянии алкогольного опьянения и употреблял нецензурные слова, оскорбляя всех вокруг. Также дебошир угрожал расправой бортпроводникам.
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