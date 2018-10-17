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При крушении Су-27 на Украине погиб начальник авиации командования «Восток»
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При крушении Су-27 на Украине погиб начальник авиации командования «Восток» 

RT на русском 1 час назад
В результате крушения истребителя Су-27УБ, произошедшего 16 октября на Украине, погиб начальник авиации воздушного командования «Восток». Об этом информирует пресс-служба Воздушных сил Украины.
«Тела лётчиков найдены, командиром экипажа был полковник Петренко Иван Николаевич, заместитель командира по авиации — начальник авиации воздушного командования «Восток», — говорится в сообщении.
Отмечается, что информацию о втором пилоте «сообщат позднее».
Ранее генштаб ВСУ сообщил о гибели двух пилотов при крушении Су-27 в Винницкой области Украины.
В ВВС США заявили, что американский военнослужащий «стал участником» аварии с Су-27 на Украине.
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