Саудовская Аравия арестует всех виновных в убийстве Хашкаджи

"Все ответственные за гибель Хашкаджи будут арестованы. Мы предпримем все необходимые шаги, чтобы не допустить повторения таких инцидентов в будущем", — приводит телеканал Al-Arabiya слова главы внешнеполитического ведомства

Джамаль Хашкаджи, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства своей страны в Стамбуле 2 октября, через несколько дней турецкая полиция приступила к расследованию дела о его исчезновении. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипмиссии в результате конфликта. Под следствием находятся 18 подданных страны, личности которых не раскрываются. Мировое сообщество выразило резкое осуждение этого преступления и призвало Эр— Рияд провести прозрачное расследование.