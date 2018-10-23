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Саудовская Аравия арестует всех виновных в убийстве Хашкаджи
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Саудовская Аравия арестует всех виновных в убийстве Хашкаджи 

ТАСС + ещё 151 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ТАСС, 23 октября. Саудовская Аравия намерена тщательно расследовать дело саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, который был убит во время посещения генконсульства своей страны в Стамбуле 2 октября. Как заявил во вторник министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр, все виновные к убийству журналиста будут арестованы.
"Все ответственные за гибель Хашкаджи будут арестованы. Мы предпримем все необходимые шаги, чтобы не допустить повторения таких инцидентов в будущем", — приводит телеканал Al-Arabiya слова главы внешнеполитического ведомства.
Джамаль Хашкаджи, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства своей страны в Стамбуле 2 октября, через несколько дней турецкая полиция приступила к расследованию дела о его исчезновении. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипмиссии в результате конфликта. Под следствием находятся 18 подданных страны, личности которых не раскрываются. Мировое сообщество выразило резкое осуждение этого преступления и призвало Эр— Рияд провести прозрачное расследование.
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