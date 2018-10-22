Bloomberg: Европе и США предстоит сложный выбор после убийства журналиста Хашукджи

Союзникам США и Вашингтону придется сделать сложный выбор между экономическими и оборонными связями с Саудовской Аравией и принятием мер в отношении королевства, которые бы исключали «зеленый свет для авторитарных режимов» в подобных инцидентах, как убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, пишет Bloomberg

В то время как американский президент Дональд Трамп подчеркивает важность отношений между Вашингтоном и Эр-Риядом , союзники США скептически отнеслись к информации, связанной с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, говорится в материале.

Так, Франция потребовала больше информации в деле Хашукджи, а Германия приостановила продажу оружия Саудовской Аравии, говорится в материале. В свою очередь администрация Трампа подчеркнула критически важное значение саудовского королевства и его экономики для США, добавляет агентство.

В частности, республиканцы и демократы подозревают, что в королевстве на высшем уровне об убийстве журналиста были осведомлены. 21 октября министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что не знает, где находится тело журналиста Джамаля Хашукджи. По его словам, ведомство не знает, как был убит журналист. Отмечается, что глава ведомства также сообщал, что наследный принц Мухаммед бин Салман не знал об инциденте.

Так, Адель аль-Джубейр заявил Fox News , что это была «операция», в ходе которой сотрудники консульства превысили полномочия, убили журналиста, а затем попытались это скрыть.

Как отмечает агентство, усложняет ситуацию то, что ранее саудовские власти представили противоречащую новым данным информацию, рассказав, что журналист Джамаль Хашукджи покинул здание посольства в Стамбуле живым.

Однако за риторикой скрывается сложный выбор, который придется сделать США и другим странам, чтобы выбрать между давними экономическими и оборонными связями с саудовским королевством или угрозой того, что неспособность предпринять меры, которые бы предотвратили подобные инциденты, поясняет агентство.