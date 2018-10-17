Власти Индонезии расселят жителей в безопасные районы

Власти Индонезии переселят пострадавших от землетрясения в безопасные районы страны

ТАСС , 17 октября. Власти Индонезии намерены расселить жителей районов провинции Центральный Сулавеси, пострадавших от сильного землетрясения, в другие более безопасные районы страны. Об этом сообщает в среду агентство ANTARA со ссылкой на заявление министра земли и земельного планирования Софьяна Джалиля.

"В районах, подвергшихся землетрясению, цунами, а также сходам селевых потоков, не нужно возводить новые дома. Местным жителям нужно предоставить жилье в более безопасных районах страны", — отметил глава ведомства. Он уточнил, что «профильные ведомства проведут оценку возможности проживания в районах около города Палу» (административный центр провинции).

По последним официальным данным, в результате произошедшего 28 сентября землетрясения магнитудой 7,4, а также последовавших за ним цунами и схода селевых потоков погибли 2091 человек, число раненных превысило 10,6 тыс., свои дома вынуждены были покинуть свыше 87 тыс. местных жителей. Спасатели считают, что только в двух населенных пунктах в окрестностях центрального города Палу без вести пропали не менее 5 тыс. человек. Однако СМИ не исключают, что пропавшими могут числиться десятки тысяч человек, поскольку спасателям не удается до сих пор добраться до ряда населенных пунктов в непосредственной близости от эпицентра толчков. В районе бедствия в общей сложности проживало порядка 4 млн человек.