Танцы голой Меланьи: рэпер T. I. анонсировал новый клип

Раздетая двойница Мелании Трамп вызвала в Белом доме скандал

Американский рэп-исполнитель T. I. (настоящее имя — Клиффорд Джозеф Харрис-младший ) опубликовал в твиттере клип-анонс своего альбома «Dime Trap», чем спровоцировал настоящий скандал. В клипе женщина, похожая на жену президента США Меланию Трамп, раздевается перед музыкантом в Овальном кабинете Белого дома.

Пресс-секретарша первой леди США Стефани Гришэм назвала видео отвратительным и призвала бойкотировать рэпера, сообщает Daily Mail. «Каким образом это сочли приемлемым?» — возмутилась представительница Трамп.

По сюжету клипа ведущий передачи новостей сообщает, что первая леди не стала сопровождать президента США Дональда Трампа в его резиденцию Мар-а-Лаго. После этого T. I., развалившийся за столом главы государства, закуривает сигару, а к нему подходит женщина в плаще цвета хаки с надписью «Мне все равно, а вам?» (в такой же одежде Мелания приехала в центр защиты детей-иммигрантов в штате Техас в июне). Женщина раздевается перед рэпером и танцует на столе.

Исполнитель сопроводил свое видео подписью: «Дорогой 45-й [президент США], я не Канье [Уэст]» (последний неоднократно активно выступал с протрамповскими заявлениями).

Реакция зрителей на клип была неоднозначной. Кто-то нашел идею забавной, некоторые сочли подобную шутку в адрес семейства Трамп вполне уместной. Однако нашлись и те, кто назвал это перебором.

Ранее музыкант T. I. был на стороне Канье — если не политически, то духовно. В частности, он принимал участие в записи трека «Ye vs. the People», исполняя роль голоса разума.

В диалоге рэпер дискутирует с Канье о том, что «тот представляет парня, который кажется грубым и черствым», а также поощряет «превосходство белых». На что Уэст отвечает, что он «борется за людей». И добавляет: «Ношу кепку, чтобы показать людям, что мы равны». Он имел в виду знаменитые красные бейсболки с надписью «Сделаем Америку снова великой», использовавшиеся Дональдом Трампом в его предвыборной кампании.

Несмотря на разные политические взгляды, Клиффорд долго не мог отвернуться от Уэста. «Мы как черная делегация не можем позволить себе потерять Канье Уэста, — пояснил T. I.. — Он наш Майкл Джексон ».

После недавнего визита Уэста в Белый дом рэпер T. I. написал в своем инстаграме, что он больше не может поддерживать или даже терпеть Уэста и что ему стыдно, что у них было что-то общее раньше. По мнению репера, выступление Канье в Белом доме было самым отвратительным, позорным и смущающим актом продажи своей души ради власти из всего, что он когда-либо видел.

«Я был чрезвычайно терпеливым и старался не делать преждевременных выводов о Канье и его выходок, но теперь это дерьмо нового уровня», — написал T. I.

В ходе встречи в Белом доме Трамп и Уэст собирались обсудить вопросы реформы пенитенциарной системы, обеспечения рабочих мест для афроамериканцев и борьбу с преступностью в Чикаго. Эти вопросы были обозначены в официальной повестке дня, однако вместо этого Канье произнес долгую речь в поддержку президента Трампа.

Рэпер говорил о существовании параллельных вселенных, покупку нового самолета для Трампа, поставленный Уэсту диагноз биполярного расстройства и его своей жизни в семье, где царит жесткий матриархат, — жена Уэста, селебрити Ким Кардашьян Уэст живет вместе со своей матерью и сестрами.

«Трамп сейчас идет мистическим путем героя. Я думаю, он не ожидал, что сумасшедший негодяй вроде Канье Уэста будет поддерживать его, но верьте, — мы сделаем Америку снова великой», — сказал музыкант, сидя перед Трампом в Овальном кабинете Белого дома.

«Спасибо Канье Уэсту за то, что он готов рассказывать правду. Новый замечательный факт — уровень безработицы среди афроамериканцев сейчас самый низкий за всю историю нашей страны. Для меня это большая честь. Спасибо, Канье, за твою поддержку, это имеет большое значение!» — написал в своем твиттере президент США.