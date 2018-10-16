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Защитник «Ювентуса» рассказал о цели клуба в Лиге чемпионов
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Защитник «Ювентуса» рассказал о цели клуба в Лиге чемпионов 

Газета.Ru + ещё 2 50 минут назад
Фото: Antonio Calanni/AP
Защитник "Ювентуса" Андреа Барцальи рассказал о целях туринской команды на сезон в Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
"Мы убедительно начали сезон и в плане игры, и в плане духа. Это самый сильный "Ювентус", в котором мне когда-либо приходилось играть. Мы проиграли два финала Лиги чемпионов, а теперь должны победить в этом турнире, чтобы доказать, что мы можем это сделать", — приводит слова футболиста Juventus.com.
После восьми туров в итальянском чемпионате "Ювентус" расположился на первом месте, имея в активе 24 очка.
Ранее экс-защитник "Торино" рассказал о роли Роналду в чемпионате Италии.
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