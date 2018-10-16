Lexus представила коллекции одежды и аксессуаров

Японский автопроизводитель выпустил сразу несколько линеек одежды и аксессуаров.

На выбор предлагается три коллекции: элитная L Signature Collection из высококачественных материалов, Progressive Collection — аксессуары с элегантным графическим рисунком и YET Collection, созданная «для утонченных и требовательных» клиентов. Позже, в ноябре, появится четвертая коллекция Experience для тех, кто ведет спортивный образ жизни.

Одежда от Lexus представлена на новом сайте Lexus Boutique. Там можно выбрать портмоне, защитные чехлы для смартфонов, рюкзаки, обложки для документов, тревел-кейсы, солнцезащитные очки. Линия одежды обширна и включает в себя фирменные ветровки, плащи, свитшоты, футболки. Из электронных приборов предлагаются портативные колонки и зарядные устройства.

Образцы коллекций уже представлены в автосалонах Lexus в России.