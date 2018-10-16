Появилось видео издевательств в челябинской психбольнице

В Сети появилось видео издевательств над пациентом челябинской психбольницы

Магнитогорске санитары психоневрологической больницы № 5 записали на видео издевательства над пожилым пациентом, сообщает издание 74.ru.

На кадрах видно, как медсотрудник бросает в мужчину тапок и пинает его. Происходящее сопровождается смехом его коллег.