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Появилось видео издевательств в челябинской психбольнице
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В Сети появилось видео издевательств над пациентом челябинской психбольницы 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
В Магнитогорске санитары психоневрологической больницы № 5 записали на видео издевательства над пожилым пациентом, сообщает издание 74.ru.
На кадрах видно, как медсотрудник бросает в мужчину тапок и пинает его. Происходящее сопровождается смехом его коллег.
Согласно данным СМИ, главврач знает об инциденте. По его словам, была создана комиссия для расследования происшествия, но выяснение подробностей осложняется тем, что один из санитаров находится на больничном, а другой — в отпуске за границей. Главврач добавил, что планирует обратиться в прокуратуру.
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