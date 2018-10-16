Деньги закончились. Названы причины ухода Яроша с передовой в Донбассе

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал НСН, с чем связан вывод двух батальонов Украиской добровольческой армии с передовой в Донбассе.

Лидер украинской радикальной организации «Правый сектор» (признанная в России экстремистской и запрещенной — прим. НСН) Дмитрий Ярош рассказал об уходе двух батальонов так называемой Украинской добровольческой армии с передовой в Донбассе. По его словам, 5-й и 8-й отдельные батальоны выходят с передовой и отправятся в подразделения территориальных отрядов обороны. Ярош подчеркнул, что это не означает выход из войны, пишет издание «Обозреватель».

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил в эфире НСН, что уход батальонов связан с проблемами финансирования (слушайте аудио).