Деньги закончились. Названы причины ухода Яроша с передовой в Донбассе 

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал НСН, с чем связан вывод двух батальонов Украиской добровольческой армии с передовой в Донбассе.
Лидер украинской радикальной организации «Правый сектор» (признанная в России экстремистской и запрещенной — прим. НСН) Дмитрий Ярош рассказал об уходе двух батальонов так называемой Украинской добровольческой армии с передовой в Донбассе. По его словам, 5-й и 8-й отдельные батальоны выходят с передовой и отправятся в подразделения территориальных отрядов обороны. Ярош подчеркнул, что это не означает выход из войны, пишет издание «Обозреватель».
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил в эфире НСН, что уход батальонов связан с проблемами финансирования (слушайте аудио).
«Правый сектор» перевел стрелки с машин дипломатов РФ в Киеве на «неизвестных патриотов» «Деньги закончились. Поймите, все эти батальоны без денег не воюют. Так как на сегодняшний момент их финансирование уже не настолько популярно и не настолько активно, они действительно расходятся. Тут все кроется в деньгах. Следующий момент, если помните, когда принимали закон про реинтеграцию Донбасса, Порошенко очень сильно расширили полномочия. Фактически, он полностью взял под контроль все финансирование, непосредственно ОС, как она теперь называется. В результате, на сегодняшний момент, если раньше, грубо говоря, батальоны могли получать за счет министерства внутренних дел и так далее, то теперь они не могут. Нет денег — нет батальонов», — заключил политолог. Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко разрешил военным применять любое имеющееся в их распоряжении оружие для ответного огня. Он подчеркнул, что не нужно поддаваться провокациям в Донбассе. Всё это, по версии украинского лидера, необходимо для сохранения жизни военнослужащих.