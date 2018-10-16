Политолог: у отвода батальонов Яроша из Донбасса — две цели

При этом Ярош подчеркнул, что "война продолжается".

"Объявляю о том, что 5 и 8 отдельные батальоны Украинский Добровольческой Армии выходят с передовой, но мы не выходим из вoйны", — сказал он.

Ярош добавил, что на данный момент основные цели УДА заключаются в формировании "территориальных отрядов обороны" и консолидации всех сил в "единый ударный кулак". Помимо этого, он считает, что бывшие добровольцы "неэффективно используются". Ярош уточнил, что не верит в дипломатический путь разрешения внутриукраинского конфликта, в связи с чем он ожидает наступления ВСУ.

Политолог Олег Онопко в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о целях вывода так называемых добровольческих батальонов из Донбасса.

"Действия Яроша можно объяснить двумя аспектами. Первый аспект может быть связан с будущими политическими действиями силового характера, к которым готовятся "Правый сектор"* и другие праворадикальные организации, действующие на Украине. Речь идет о возможном силовом противостоянии с верующими Украинской православной церкви Московского патриархата и о захватах националистами храмов и другой церковной собственности. Есть и второй момент — символический. Отвод формирований радикальных националистов из Донбасса и их возможная переброска в Киев должны символизировать их готовность применить силу уже к действующим украинским властям, если те окажутся недостаточно жесткими в вопросе об установлении контроля националистов над православными церквями. Петру Порошенко сейчас ожесточенный конфликт православных друг с другом на Украине не нужен с точки зрения стабильности его режима. А вот радикальные националисты могут считать нынешний момент как раз очень удобным для такого противостояния", — сказал Олег Онопко.

Ранее Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского.

В понедельник Священный Синод Русской православной церкви принял решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в решении Константинополя отозвать акт о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата.

В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире.

* Запрещенная в России организация