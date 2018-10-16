Мужчина обнял на улице москвича и украл у него новый iPhone XS 

Неизвестный украл iPhone XS на ул. Новый Арбат у жителя столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«В ночь на воскресенье, 14 октября, около 4:00 к мужчине на ул. Новый Арбат подошел высокий неизвестный азиатской внешности. Он разговорился с ним, обнял его и пошел дальше. Через какое-то время потерпевший проверил карманы и понял, что у него пропал iPhone XS, после чего он обратился в полицию», — рассказал собеседник агентства.
По данному факту проводится проверка. Сумма материального ущерба составила 80 тыс. руб.