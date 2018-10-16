Это еще цветочки: раскрыт секрет подарка Путина для Меркель

Шевченко рассказал о том, является ли букет Ангеле Меркель нарушением правил политического общения. Он считает, что это вовсе не нарушение протокола.

Российский специалист отметил, что такое поведение — «это внимание», передает Eg.ru . При этом он добавил, что такова особенность российской ментальности, которую трудно понять иностранцам: у наших мужчин принято дарить женщинам цветы.

"Я не понял, что так возбудило всех, он же не Лукашенко встречал с букетом цветов", — цитирует эксперта "РИА Новости" . Напомним, ранее западные СМИ попытались разгадать скрытый смысл такого сигнала, указывая на то, что политики обычно не дарят друг другу букеты.

Напомним, что 18 мая президент России принял канцлера Германии в своей сочинской резиденции Бочаров Ручей. Владимир Путин был, как всегда, галантен: он встретил Ангелу Меркель у входа с шикарным букетом кремовых роз и фрезий.