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NYT: подозреваемые в убийстве журналиста Хашукджи связаны с саудовским наследным принцем
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NYT: подозреваемые в убийстве журналиста Хашукджи связаны с саудовским наследным принцем 

Газета.Ru + ещё 57 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Подозреваемые в убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи имеют связи с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом. Об этом сообщает The New York Times.
Отмечается, что один из подозреваемых неоднократно сопровождал принца в зарубежных поездках, на фотографиях он стоит среди охранников. Еще один подозреваемый — судебный врач, который занимает руководящую должность в министерстве внутренних дел Саудовской Аравии.
По данным издания, по меньшей мере девять из 15 установленных турецкой полицией подозреваемых работали в службах безопасности Саудовской Аравии, военных ведомствах и министерствах.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что представители Саудовской Аравии отвергли обвинения в причастности к убийству журналиста.
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