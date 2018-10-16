Соглашение о границе Чечни и Ингушетии вступило в силу

Соглашение о границе между Чечней и Ингушетией вступило в законную силу

Соглашение о разграничении линии административной границы между Чечней Ингушетией вступило в силу. Об этом спикер парламента Чечни Магомед Даудов написал на своей странице во «ВКонтакте».

Об этом спикер парламента Чечни Магомед Даудов написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Соглашение об установлении административных границ между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия 16 октября 2018 года вступило в свою законную силу! Отныне между нашими республиками проведено разграничение территорий», — написал Даудов.

Официальное закрепление границ будет способствовать дальнейшей интеграции двух регионов, отметил он, а окончательное установление административной границы укрепит отношения между двумя регионами и снизит напряженность в приграничных районах.