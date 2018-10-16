Соглашение о границе Чечни и Ингушетии вступило в силу

Соглашение о разграничении линии административной границы между Чечней и Ингушетией вступило в силу. Об этом спикер парламента Чечни Магомед Даудов написал на своей странице во «ВКонтакте».
Об этом спикер парламента Чечни Магомед Даудов написал на своей странице во «ВКонтакте».
«Соглашение об установлении административных границ между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия 16 октября 2018 года вступило в свою законную силу! Отныне между нашими республиками проведено разграничение территорий», — написал Даудов.
Официальное закрепление границ будет способствовать дальнейшей интеграции двух регионов, отметил он, а окончательное установление административной границы укрепит отношения между двумя регионами и снизит напряженность в приграничных районах.
26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали законы об установлении административной границы между регионами. 4 октября на официальном интернет-портале правовой информации Чеченской Республики был опубликован закон об утверждении соглашения, 5 октября — на ингушском портале. В тексте документов было указано, что решения парламентов вступают в силу спустя 10 дней после официального опубликования.