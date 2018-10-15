Глобальное потепление может породить дефицит пива

Глобальное потепление может привести к резкому сокращению урожайности ячменя в умеренных широтах, пишет РИА «Новости» со ссылкой на статью в журнале Nature Plants.

Ученые из университета Калифорнии в Ирвине (США) вычислили, как изменится урожайность ячменя в двух вариантах развития событий — при отсутствии борьбы с глобальным потеплением и при соблюдении Парижских соглашений.

При неисполнении договоренностей общая урожайность ячменя в мире упадет на 17%. Больше всего от глобального потепления пострадает Европа и юг Канады. При этом на севере США, в южных регионах Сибири, на Урале и в Поволжье урожайность этого злака может вырасти на 50-60%.

При соблюдении условий договора урожайность ячменя упадет в среднем по миру на 4-5%, утверждают ученые.

По их словам, падение урожайности может привести к сокращению «пивных» посадок ячменя — большая часть злака будет выращиваться на корм скота. Это в свою очередь приведет к уменьшению поставок ячменя на пивные заводы и удорожанию конечного продукта в среднем по миру в два раза, а в Ирландии — в 6,5 раз.