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На 95-м году жизни умерла чемпионка СССР по фигурному катанию Нонна Картавенко
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На 95-м году жизни умерла чемпионка СССР по фигурному катанию Нонна Картавенко 

RT на русском + ещё 4 2 часа назад
На 95-м году жизни скончалась чемпионка Советского Союза по фигурному катанию 1953 года Нонна Картавенко.
Об этом сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
«Федерация фигурного катания на коньках России выражает самые искренние соболезнования родным и близким Нонны Алексеевны Нестёгиной», — написано в сообщении.
Помимо золота в 1953 году, Картавенко трижды становилась серебряной призёркой СССР в одиночном катании, а также завоёвывала бронзу в парном катании с Борисос Подкопаевым.
Ранее сообщалось, что на 70-м году жизни скончался пловец Николай Панкин.
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