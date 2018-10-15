Совбез обсудил ситуацию с РПЦ на Украине

"Состоялся обмен мнениями. Вы знаете, что есть Русская православная церковь на Украине и, конечно, решения, которые обсуждались в Стамбуле во Вселенском патриархате, так или иначе способны оказать влияние на жизнь РПЦ на Украине. Эта тема как раз и обсуждалась", — сказал он. Отвечая на уточняющий вопрос о том, о какой именно церкви идет речь — русской православной или украинской православной, представитель Кремля заявил, что речь шла именно об РПЦ. "Мы говорим о той церкви, которая относится к Московскому патриархату, мы не говорим о той церкви, которую в Московском патриархате считают раскольнической", — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин обсудил 12 октября вечером с постоянными членами Совета безопасности России вопросы внутренней и внешней политики, в том числе ситуацию вокруг Русской православной церкви на Украине.

Константинопольский патриархат на заседании синода, который состоялся на прошлой неделе, "подтвердил решение о том, что приступает к предоставлению автокефалии Церкви Украины и отменяет решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата". Также было принято решение снять анафему с глав двух неканонических церквей на Украине — Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви. Было объявлено о желании вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата.

В РПЦ, а также целом ряде поместных православных церквей рассматривают данные решения как враждебные и незаконные, способные привести к серьезному расколу внутри православия.