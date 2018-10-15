Правительство засекретило план дедолларизации экономики 

Правительство не планирует обнародовать план по дедолларизации экономики, который в перспективе должен быть утвержден кабмином. Об этом сообщим журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Сейчас над ним ведется работа, но находится под грифом «Для служебного пользования». Разработан документ был несколькими ведомствами — Минфином, Центробанком, Минэкономразвития, и в начале этого месяца его внесли в правительство.
Замминистра признался, что у соавторов есть некие разногласия по этому плану, но в ближайшее время они их «дошлифуют», после чего документ рассмотрят в правительстве. И уточнил — в плане нет пунктов, ограничивающих кредитование компаний в инвалюте, хождение американского доллара в России, зато есть меры, стимулирующие перевод расчётов во внешней торговле с долларов на национальные валюты.