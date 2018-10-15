Правительство засекретило план дедолларизации экономики

Правительство не планирует обнародовать план по дедолларизации экономики, который в перспективе должен быть утвержден кабмином. Об этом сообщим журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Центробанком, Сейчас над ним ведется работа, но находится под грифом «Для служебного пользования». Разработан документ был несколькими ведомствами — Минфином Минэкономразвития , и в начале этого месяца его внесли в правительство.

Замминистра признался, что у соавторов есть некие разногласия по этому плану, но в ближайшее время они их «дошлифуют», после чего документ рассмотрят в правительстве. И уточнил — в плане нет пунктов, ограничивающих кредитование компаний в инвалюте, хождение американского доллара в России, зато есть меры, стимулирующие перевод расчётов во внешней торговле с долларов на национальные валюты.