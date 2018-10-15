Политолог объяснил слова Трампа о том, что Китай «опаснее» России

На вопрос в интервью CBS , вмешивалась ли Россия в выборы 2016 года, Трамп ответил: "Они вмешивались, но, думаю, Китай тоже вмешивался. Я думаю, что Китай — более крупная проблема".

При этом Трамп вновь опроверг предположения о том, что он "сговаривался с Россией" в ходе выборов.

"Вы что думаете, я бы стал звонить в Россию и просить помочь мне с выборами? Да ладно вам. Они бы не смогли мне помочь. Позвонить в Россию! Просто смешно", — заявил Трамп.

Сейчас в США идет расследование о предполагаемых связях Трампа с Москвой и о "вмешательстве" России в американские выборы. Дело ведет спецпрокурор Роберт Мюллер , а также обе палаты конгресса. Эти обвинения опровергают и в Белом доме, и в Кремле. Российская сторона называет их бездоказательными, а Трамп — "охотой на ведьм". Кроме того, американский лидер считает, что демократы таким образом пытаются подорвать легитимность его президентства. Никаких доказательств вмешательства до сих пор нет.

Руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов в эфире радио Sputnik отметил, что для США является обычным делом обвинять другие страны в своих внутренних проблемах.

"Для американского лидера, в принципе, характерно обвинять другие страны во внутренних событиях и создавать для американского обывателя постоянно образ разных врагов, в частности, из числа экономических конкурентов. Когда где-то интересы Америки пересекаются с интересами другой страны, тут же возникает стандартный набор обвинений. Например, раньше были приняты обвинения в недемократичности, а сейчас — во вмешательстве во внутренние дела США. Понятно, что звучит это немного странно — то Россия якобы начинает вмешиваться в американские выборы, то Китай… Но надо понимать, что уровень американских обывателей, которые смотрят телевизор, не особо высок, поэтому они вполне могут повестись на такие фразы. А за ними может стоять как определенный — не думаю, что серьезный — конфликт с Китаем, так и просто какая-то текущая ситуация", — сказал Николай Миронов.

С другой страны, по его мнению, американский лидер в данном случае в определенной степени "отводит удар" от России.

"Я не думаю, что эти слова надо воспринимать уж очень всерьез. Но тут интересно другое — Трамп, так или иначе, отводит удар от России. Мы стали свидетелями набора обвинений, которые в последнее время постоянно звучали — искали хакеров, искали каких-то людей, которые якобы вмешивались в выборы, то есть создавалось постоянное ощущение, что Россия что-то там наделала нехорошее. Но тут, по сути, Трамп говорит, что это не совсем русские, а кто-то другой. И здесь даже неважно на кого он этот удар перевел. Это говорит, в принципе, о благожелательном отношении к нашей стране со стороны Трампа", — заключил политолог.