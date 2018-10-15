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Новый BMW X5 теперь с пневмоподвеской
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Новый BMW X5 теперь с пневмоподвеской 

Car.ru + ещё 2 15 октября 2018
Фото: Car.ru
Четвертая генерация BMW X5 с заводским индексом G05 может похвастаться богатой электронной «начинкой» и в частности современной «операционкой» VII поколения и пневмоподвеской.
Если сравнивать предыдущую версию «икс-пятого» с новинкой. То колесная база стала шире на 42 мм, в длину кузов вытянулся на 36 мм. В «плечах» раздался на 66 мм.
Таким образом, новый вариант BMW X5 стал первой моделью бренда, шириной более 2 м.
Однако грузным кросс не назовешь, чему способствует короткий передний свес, охлаждающие «жабры» в бампере и рельефный капот.
Под капотом BMW X5 может оказаться один из четырех силовых агрегатов. Так для модели X5 xDrive40i предусмотрена 340-сильная «турбошестерка» объемом 3,0 литра. А для версии X5 xDrive50i — 462-сильный V8 объемом 4,4 литра.
Для дизельных вариантов на российском рынке будет актуален 250-сильный мотор с одной турбиной, а для X5 M50d предусмотрели 400-сильный двигатель с четырьмя турбокомпрессорами.
Абсолютно все варианты четвертой версии BMW X5 получили 8-скоростную АКПП и полный привод.
Опционально на обе оси можно установить пневмоподвеску, которая ранее была доступна только сзади. Теперь BMW X5 вполне конкурентоспособен с Audi Q7, Porsche Cayenne и Мерседесом GLE.
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