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Трамп рассказал, почему не хочет бороться с изменением климата
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Трамп рассказал, почему не хочет бороться с изменением климата 

РИА Новости + ещё 1 6 минут назад
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет "терять триллионы долларов" на ликвидации последствий изменения климата.
В интервью CBS Трампа спросили, верит ли он в изменение климата.
"Я думаю, что что-то происходит, что-то меняется, а потом меняется обратно. Я не знаю, ответственен ли человек за это", — ответил Трамп.
"Я не хочу давать триллионы долларов и потерять миллионы рабочих мест, я не хочу оказаться в настолько невыгодном положении", — пояснил президент США.
Он отмел предположения о том, что в научном мире есть консенсус о том, что климат меняется в основном из-за деятельности человека и что изменения приобретают опасный характер.
"У ученых тоже есть политическая повестка дня", — заявил Трамп.
Ранее Трамп объявил, что США выйдут из Парижского соглашения, участники которого обязались существенно сократить выбросы.
Международные эксперты по изменению климата призывают полностью прекратить выбросы СО2 к 2050 году, чтобы предотвратить уничтожение экосистем, говорится в докладе, подготовленном в октябре межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК).
В документе, в частности, демонстрируется ряд последствий изменения климата, которых можно было бы избежать, ограничив глобальное потепление на 1,5° C по сравнению с 2° C, или более того. Например, при глобальном потеплении на 1,5°C к 2100 году глобальное повышение уровня моря будет на десять сантиметров ниже, чем при 2°C.
По мнению экспертов, ограничение глобального потепления на 1,5°C потребует "быстрых и далеко идущих" переходных процессов, касающихся земельных, энергетических, промышленных систем, а также зданий, транспорта и городов.
Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) — это всемирный орган, ответственный за оценку научных знаний, связанных с изменением климата, его воздействиями и потенциальными будущими рисками, а так же возможных вариантов реагирования.
Парижское соглашение, принятое 195 странами на двадцать первой конференции сторон РКИКООН в декабре 2015 года, в качестве цели ставило удержание прироста среднемировой температуры намного ниже 2°C сверх доиндустриальных уровней, а также осуществление действий по ограничению роста температуры до 1,5°C сверх доиндустриальных уровней.
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