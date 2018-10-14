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В Крыму отпустили украинского моряка из «сострадания»
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Россия отпустила задержанного украинского моряка из «истинного сострадания» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Члена экипажа задержанного в Крыму украинского судна «ЯМК-0041» Геннадия Отичко отпустили на Украину, так как у него умерла мать, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Она заявила, что «гуманизм и сострадание должны быть действенными, иначе это только фигура речи и элемент пропаганды». В ситуации с Отичко Россия проявила «истинное сострадание» и проигнорировала «процессуальный статус» задержанного, позволив ему «отдать последний скорбный долг самому родному человеку».
Москалькова напомнила, что представителя экстремистского «меджлиса крымско-татарского народа» Ахтема Чийгоза в свое время также отпустили повидаться с умирающей матерью, передает ТАСС.
Москалькова выразила сожаление в связи с тем, что «партнеры» России забывают о «принципах гуманизма и сострадания», не прислушиваются «к просьбам о проявлении милосердия» в отношении россиян. В частности, Москалькова указала, что капитана захваченного Украиной сейнера «Норд» Владимира Горбенко не отпустили на похороны матери.
Напомним, экипаж «Норда» состоит в основном из крымчан, у которых есть только российские паспорта. Москва предлагает обменять задержанных Россией украинских рыбаков с судна «ЯМК-0041» на российских моряков с «Норда». Киев заявляет, что отпустит экипаж судна «Норд» только если они получат украинские паспорта.
В начале сентября Москалькова назвала абсурдным и бесчеловечным удержание экипажа «Норд» на Украине.
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