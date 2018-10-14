Новые ценности: подробности отсидки Кокориных и Мамаева

Лидер Чечни Рамзан Кадыров выступил в роли футбольного посредника, который сначала провел переговоры с руководством клуба «Ахмат», а потом уже пригласил туда двух футболистов-рецидивистов Кокорина и Мамаева. Цель у Рамзана Кадырова гуманная и чисто воспитательная. Кадыров — воспитатель со стажем.

Одним из последних им воспитуемых стал чеченский юноша, кстати, фанат клуба «Ахмат», который вызывающе повел себя в московском автобусе, бросив в пассажиров банку из-под энергетика со словами: «Ахмат — сила! Скажи, брат?» Лидер Чечни тут же обратился к своему земляку с требованием срочно предстать перед ним со своей семьей. Так и получилось.

Уже на утро Турпал Хасиев был трудоустроен. Теперь он, следя за чистотой и порядком, подметает улицы Грозного, высаживает там цветы и саженцы, поливает. Раскаялся в студии ГТРК Чечни и встал на путь исправления.

Следующими счастливчиками могут стать Кокорин и Мамаев. Они считают себя звездами российского футбола и ведут себя так, как в их представлении «звездам» и подобает, претендуя на некую исключительность и даже привилегированность. Да, оба действительно долларовые миллионеры. И в этом смысле они заведомо могут рассчитывать на некую привилегированность — материальную. Но она у нас нередко почему-то сочетается с пониженной социальной ответственностью.

Вместо того чтобы вести себя скромнее, заняться благотворительностью и не выпячивать напоказ то, что в тебе не очень красиво, материально привилегированные готовы почему-то противопоставлять себя обществу, считая, что имеют на это некое право. Не имеют. И реакция общества на дебоши, драки и хулиганство Кокорина и Мамаева — подтверждение этому. Реакция очень здоровая. Мол, Кокорин и Мамаев уж точно не лицо российского футбола, а их выходки -непозволительны. Да и причем здесь вообще футбол?

Они — взрослые мужики и должны нести ответственность по полной за собственное поведение. Сейчас оба в «Бутырке». Арестованы судом на два месяца. На мой взгляд, быть может, даже чрезмерно жестко. Впрочем, не спорю. Суду виднее. Но и суд должен во всем скрупулезно разобраться по результатам следствия.

Кадыров готов ждать. А его предложение футболистам распространяется на период после возможной отсидки. Система перевоспитания у Кадырова, надо думать, предполагает и трезвый образ жизни, то есть без нарушения спортивного режима. Тут уж без 500 бутылок шампанского в Монако . По крайней мере, игроки клуба «Ахмат» ни в чем подобном замечены не были. Драки тоже в Чечне Кокорину и Мамаеву лучше не затевать. Единоборства там — практически национальный вид спорта. Отвечать за проступки в случае чего будет и вся семья. Отец Мамаева — сколь бы он ни был горяч — тоже. Пока он к этому, похоже, не готов.

Если сын будет играть в «Ахмате», то папу лучше будет предупредить, чтобы он был полегче на поворотах. Режим в новой команде будет строгий, но милосердный, как сам Рамзан Кадыров, которому в милосердии уж точно не откажешь. Предложение сделано. Может, Кокорину и Мамаеву — в Чечню на перевоспитание в хорошие руки?

Обладают широкими связями в органах власти и значительными денежными средствами, могут скрыться от следствия и суда и продолжить преступную деятельность — с такими формулировками Павел Мамаев, Александр Кокорин и его младший брат, а теперь подельник Кирилл, были арестованы судом до 8 декабря.

"Считаем, что это решение достаточно жесткое и необоснованное. Все произошедшее являлось не тем хулиганством, которое инкриминируется моему подзащитному, а прежде всего бытовой ссорой", — заявил адвокат Александра Кокорина Олег Попов

Вот в такой камере Бутырского СИЗО и придется провести два ближайших месяца братьям Кокориным и Павлу Мамаеву. Обстановка, конечно, далека от стандартного райдера футбольной звезды на гастролях, но жить в целом можно: есть цветной телевизор, холодильник, стол для приема пищи, мебель, кстати, надежно прикручена, шкафчик для личных вещей и продуктов, а в углу — настоящая мини-библиотека с детективами.

Всего неделю назад Кокорин и Мамаев и подумать не могли, что окажутся на нарах. 7 октября они играли друг против друга в матче Чемпионата России в Санкт-Петербурге. Полузащитник «Краснодара» Мамаев забил гол, "Зенит" с Кокориным победил со счетом 2:1.

Вечером футболисты рванули с друзьями в Москву — отмечать 10-летний юбилей свой дружбы. Как утверждают попутчики, попойка началась еще в поезде. Поезд «Сапсан» из Санкт-Петербурга прибыл в Москву в 00:47, после чего футболисты в составе уже основательно разгоряченной компании прибыли к гостинице «Пекин» на Триумфальную площадь. Вакханалия, судя по всему, продолжилась в заведении «Эгоист», сайт которого говорит сам за себя.

Репутация у заведения, мягко говоря, сомнительная. Вход — только для своих. По некоторым данным, Кокорин с Мамаевым могли прокутить за ночь на диванах с танцовщицами более 2 миллионов рублей.

Первая драка, когда все вместе избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой , случилась сразу на выезде из стриптиз-бара. Конфликт произошел, судя по тому, что рассказывает избитый водитель Виталий Соловчук , после того, как к нему в машину села подвыпившая дама из компании Кокорина и Мамаева. Он попросил ее выйти, но она наотрез отказалась. К ней на помощь подоспел младший брат Кокорина Кирилл, а потом и все остальные. Жертву забили ногами прямо на водительском месте. Сотрясение мозга, перелом носа, гематомы. Виталия колотили, приговаривая, чтобы не вздумал обращаться в полицию. Устав работать ногами, отморозки отправились попить кофе в пафосное заведение на Большую Никитскую.

Избиение чиновника Роспромторга происходило в углу. По словам Дениса Пака, сначала его оскорбляли по национальному признаку, а потом Александр Кокорин схватил стул и ударил его по голове. Непонятно, почему охрана кафе вдруг настолько оробела, что даже не вызвала полицию.

"У моего клиента диагностирована черепно-мозговая травма, достаточно сильный ушиб, сотрясение головного мозга. Насчет извинений снами на связь никто не выходил", — сказала адвокат Пака Наталья Шатихина

По словам свидетелей, футболисты даже не думали скрывать, кто они такие, будто бравируя своей вседозволенностью и безнаказанностью.

"Для меня совершенно очевидно, что Кокорин и Мамаев были или упитые, или обколотые", — отметил спортивный обозреватель. Заслуженный мастер спорта Евгений Ловчев

В футбольном сообществе единодушны: слишком долго зазвездившемуся дуэту сходили с рук любые выходки. Они давно вели себя подобным образом. 2016 год. Монако. После сокрушительного проигрыша сборной России Уэльсу Кокорин и Мамаев устраивают в Монако попойку с шампанским на 250 тысяч евро.

Вот Александр Кокорин палит из пистолета на свадьбе друга. А вот Lamborghini Кокорина ценой в 27 миллионов рублей на полной скорости вылетает на встречную полосу в центре Москвы. Лихача лишили водительских прав лишь после того, как он повторил гонки по встречке на белом и тоже недешевом Bentley с номером «009 АА» — это игровой номер и инициалы самого Кокорина.

"Выставляют в Instagram, как они парятся или в каких машинах ездят. Я Кокорину все время писал: я хотел бы увидеть в Instagram, как ты голы забиваешь", — сказал Евгений Ловчев.

Братья Кокорины любили шикануть, наслаждались жизнью миллионеров, которым все дозволено.

На родине, в городе Валуйки Белгородской области, форварду «Зенита» едва памятник при жизни не поставили. Его фотография до сих пор красуется на доске почета «Гордость валуйского спорта», в краеведческом музее — целая книга памяти о том, как Александр рос и учился. «Был мальчишка хороший, никаких ни замечаний», — вспоминают местные жители.

На суде по избранию меры пресечения Александр Кокорин заявил, что стал ударил Дениса Пака по голове стулом за то, что чиновник якобы вел себя агрессивно, после чего, наконец, принес извинения. Павел Мамаев заявил, что вообще не участвовал в драке в кафе.

Первые десять дней арестованные проведут вот в карантинном корпусе «Бутырки», где пройдут медицинское обследование и собеседования с психологом. Общаться с прессой и делать какие-либо заявления, в том числе с извинениями, по словам руководства СИЗО, они отказались.

По статье 213-й, часть 2-я (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) братьям Кокориным и Павлу Мамаеву грозит до 7 лет лишения свободы. Под вопросом и их спортивные карьеры.

"Я не защищаю их, но сегодня требуют их пожизненно дисквалифицировать, и я против этого. Да, наказать надо, они совершили поступок, который не делает чести для них как для мужчин, как для спортсменов. Поэтому наказание, безусловно, должно быть, но оно должно быть соответствующее", — считает Валерий Газзаев , заслуженный тренер России по футболу, экс-главный тренер сборной.

"В нашей истории были более серьезные нарушения со стороны спортсменов. Но самое главное, как Сергий Радонежский сказал: грех ведь не пасть под ударами судьбы, грех не подняться. Поэтому я им желаю выдержать", — сказал Сергей Хусаинов , арбитр международной категории.

Подельников рассадили по разным камерам — так положено. Сокамерником Кокорина-старшего стал неплательщик алиментов. Его брат Кирилл сидит вместе с подозреваемым в мошенничестве. Мамаев — с фигурантом дела о краже. Павел, кстати, уже получил первую передачу от родных — со сладостями, сухарями и заварной лапшой. За решеткой им придется привыкать к новым ценностям.