Невзоров оценил перспективы Чубайса

Действующий договор на управление активами АО «Роснано» с ООО УК «Роснано» истекает в феврале 2019 года, сообщает телеграмм-канал «Караульный» и задаётся вопросом — останется ли председателем правления госкорпорации Анатолий Чубайс ? Вопрос о продлении договора управления обсуждался на Совете Директоров, далее решение будет принимать Росимущество

В конце апреля 2018 года прошли слухи о том, что пост главы Роснано предлагают Игорю Шувалову . Информация не подтвердилась — бывший первый вице-премьер получил назначение во Внешэкономбанке . Но слухи об отставке Чубайса, как об уже решённом деле, не угасли. Это дало повод журналистам задавать главе госкорпорации вопросы о его дальнейшей карьере. Так, в сентябре News.ru сообщал о том, что глава Роснано, после того, как завершит свою карьеру в госкорпорации, намерен заняться благотворительностью. Анатолий Чубайс подчеркнул, что на госслужбу и в бизнес не хочет, равно как и не желает быть преподавателем, поскольку «готов разорвать на части себя и весь зал», если возникает нужда повторять один и тот же материал несколько раз.

Одно из последних сообщений в прессе относительно персоны Анатолия Чубайса связано с тем, что глава РОСНАНО запросил 1 трлн 700 млрд из бюджета страны. Сумма прозвучала в рамках его выступления на форуме «Российская энергетическая неделя», проходившем в Москве с 3 по 6 октября 2018 года. Деньги, по мнению Чубайса, должны быть направлены на реализацию программы по строительству в России новых мощностей возобновляемых источников энергии в 2025—2035 годах. Напомним, что именно Роснано занимается развитием альтернативных источников энергии в России. Деньги эти, как пообещал Чубайс, окупятся и вернутся в казну в период с 2035 по 2040 годы.

При большом желании между строк этого заявления можно увидеть стремление главы Роснано оставаться на посту до счастливого момента возврата в бюджет денежных средств. Сейчас Анатолию Чубайсу 63 года; в 2040 году ему будет 85. Учитывая, что его инициативы хорошо «бьются» с общемировыми тенденциями, и особенно актуальны в свете последнего доклада экспертов ООН по климату, вполне можно допустить, что человек со столь продвинутым взглядом на проблему будет и далее руководить госкорпорацией.

Александр Невзоров, режиссёр, журналист и публицист У меня к Чубайсу масса претензий, и он себя всегда вёл по-свински. Но, тем не менее, это фигура настолько крупнокалиберная, настолько мощная, что нет никакого другого пространства в государстве, где его можно было бы разместить, нежели крупная и предельно важная госкорпорация. Надо понимать, что освобождённые от всякого рода стеснений, которые накладывает подобная должность, такие люди становятся огромной проблемой для власти. Поэтому их надо либо культивировать на таких должностях, либо просто уничтожать. Чем займётся Чубайс, у которого появится свободное время? Потенциал у него колоссальный. Как оратор, политик, убеждённый противник всего дремучего и отстойного, он, конечно, должен быть нейтрализован «наручниками» в виде Роснано.