Патриарх Кирилл освятил Храм-памятник в честь Всех святых в Минске

Как уточнили РИА Новости на Всехсвятском приходе, открытие храма-памятника стало «приношением белорусского народа празднованию 1030-летия Крещения Руси и состоялось в преддверии 75-летия освобождения Минска от немецких захватчиков».

"С момента освящения храм-памятник в честь Всех Святых стал действующим храмом, и каждый житель нашей страны сможет здесь помолиться своему небесному покровителю. Храм чтит не только святых, канонизированных Православной церковью, но и людей, чьи имена знает лишь Господь, тех, кто ушел от славы земной. В собрание всех святых входят и наши земляки, которые с верой в сердце защищали свое Отечество от нашествия врагов, начиная от времен Крещения Руси", — сказала пресс-секретарь Всехсвятского прихода Екатерина Ефимович.

Позже в воскресенье патриарх Кирилл и митрополит Павел примут участие в гашении марки специального почтового проекта, подготовленного по случаю открытия храма-памятника в честь Всех Святых. Также планируется закладка капсулы с землей с мест захоронения воинов Первой мировой войны.

Строительство Всехсвятского храма длилось более 20 лет с большими перерывами. Освящение закладного камня совершил 4 июня 1991 года патриарх Алексий II , по благословению которого возводился храм. В 1997 году президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал макет будущего собора, отметив, что, «поддерживая идею строительства храма-памятника безвинно ушедшим из жизни», он полагает, что «лучшей памятью для них станет участие государства в строительстве храма».

Второго июля 2010 года была торжественно открыта крипта храма-памятника, состоялась торжественная церемония захоронения останков воинов трех трагических войн последних столетий и была зажжена неугасимая лампада. Участие в мероприятиях тогда приняли белорусский лидер Александр Лукашенко и митрополит Минский и Слуцкий Филарет.

Высота храма составляет 82 метра. Церковная роспись и другие художественные особенности храмового интерьера опираются как на церковные каноны, так и на культурные традиции белорусского народа, включая национальные орнаменты, символы и сюжеты. Храм был построен при содействии государства на добровольные пожертвования белорусов.