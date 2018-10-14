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Украинских военных поздравили клипом с ополченцами
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Украинских военных поздравили клипом с ополченцами 

Российская Газета + ещё 4 2 часа назад
Фото: Русская Весна
Конфуз, случившийся в Конотопе на концерте по случаю дня защитника отечества, который на Украине теперь празднуется в октябре и несет в качестве патриотической нагрузки чествование участников боевых действий на Донбассе, взяла под личный контроль Служба безопасности страны.
Дело в том, что видеоиллюстрацией к одному из танцевальных номеров, которыми со сцены поздравляли «ветеранов АТО», загадочным образом оказался ролик, где фигурируют ополченцы непризнанных республик. На кадрах промелькнул даже убитый недавно глава ДНР Александр Захарченко.
О скандале в Сумской области сообщает телеканал ТСН. Зрители не могли понять, почему им показывают людей с опознавательными знаками ДНР и ЛНР, в том числе из казачьего войска.
В конотопском доме культуры было созвано экстренное совещание, на котором тоже не смогли разобраться в ситуации. Его сотрудники уверяют, что во время генеральной репетиции подобного сюжета не было и в помине.
Материалы, связанные с подготовкой концерта, уже изъяли сотрудники СБУ. Среди «стрелочников», которых могут привлечь к ответственности за «идеологическую диверсию», СМИ называют даже монтажеров, готовивших номер.
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