Украинских военных поздравили клипом с ополченцами

Конфуз, случившийся в Конотопе на концерте по случаю дня защитника отечества, который на Украине теперь празднуется в октябре и несет в качестве патриотической нагрузки чествование участников боевых действий на Донбассе, взяла под личный контроль Служба безопасности страны.

Дело в том, что видеоиллюстрацией к одному из танцевальных номеров, которыми со сцены поздравляли «ветеранов АТО», загадочным образом оказался ролик, где фигурируют ополченцы непризнанных республик. На кадрах промелькнул даже убитый недавно глава ДНР Александр Захарченко

О скандале в Сумской области сообщает телеканал ТСН. Зрители не могли понять, почему им показывают людей с опознавательными знаками ДНР и ЛНР, в том числе из казачьего войска.

В конотопском доме культуры было созвано экстренное совещание, на котором тоже не смогли разобраться в ситуации. Его сотрудники уверяют, что во время генеральной репетиции подобного сюжета не было и в помине.