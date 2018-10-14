Судзиловская показала молодого друга

Олеся Судзиловская представила публике молодого друга

Актриса Олеся Судзиловская опубликовала в Instagram трогательный пост с фото очаровательного щенка породы ньюфаундленд. «На тренировке, — сообщила она — Даже если хозяин, передавая, уронил вкусняшку, брать собаке без команды ее самостоятельно нельзя. Колян понял».

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Подписчики звезды так умилились, что на некоторое время даже потеряли дар речи.

«Какой красавчик, ваш Колян!» «Сторож и друг», «Хороший пёс», Большая, классная собачка, ещё и умница!», «Ну очень, очень красивый пёс, Колян», «У меня немец, но ваш такой очаровашка, что невозможно не влюбиться! Чудо!», «Чудесный шоколадный малыш! И учится прилежно», «Какой лапочка плюшевый! Прямо огромная игрушка! И у вас, Олеся, с ним полное совпадение!».

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