Активисту «Трезвой России» сломали нос в Дагестане

Активисты движения «Трезвая Россия» подверглись нападению со стороны сотрудников магазина в Дагестане . В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает представитель регионального МВД

Конфликт разгорелся во время антиалкогольного рейда. Торговая точка сбывала контрафактную продукцию.

«На границе с Чечней мы обнаружили магазин, где незаконно торговали алкоголем. Мы решили проверить склад с контрафактным товаром, вызвали полицию. В присутствии них сотрудники этого магазина на нас напали. Драка произошла на улице. У меня различные побои, а Я. Иванову сломали нос, он получил сотрясение мозга. Мы оба сейчас находимся в больнице города Хасавюрта», — рассказал Интерфаксу куратор «Трезвой России» в республике Шамиль Алиев

Потасовку сняли на видеокамеры очевидцы.

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