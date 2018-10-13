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Активисту «Трезвой России» сломали нос в Дагестане
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Активисту «Трезвой России» сломали нос в Дагестане 

News.ru + ещё 5 7 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Активисты движения «Трезвая Россия» подверглись нападению со стороны сотрудников магазина в Дагестане. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает представитель регионального МВД.
Конфликт разгорелся во время антиалкогольного рейда. Торговая точка сбывала контрафактную продукцию.
«На границе с Чечней мы обнаружили магазин, где незаконно торговали алкоголем. Мы решили проверить склад с контрафактным товаром, вызвали полицию. В присутствии них сотрудники этого магазина на нас напали. Драка произошла на улице. У меня различные побои, а Я. Иванову сломали нос, он получил сотрясение мозга. Мы оба сейчас находимся в больнице города Хасавюрта», — рассказал Интерфаксу куратор «Трезвой России» в республике Шамиль Алиев.
Потасовку сняли на видеокамеры очевидцы.
Ранее News.ru писал о ситуации в России с упортреблением спиртного.
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