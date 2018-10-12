Научи его делать тебе хорошо: инструкция для мужчин от секс-коуча

Коуч Максим Исаев по нашей просьбе написал очень подробную и откровенную секс-инструкцию для… мужчин! Пора наконец начать учить их делать тебе хорошо, и кто, если не мы, правда? Так что непременно покажи этот текст своему милому. Ну или просто сохрани у себя на странице — он сам найдет, прочитает и сделает выводы.

Женщина раскрывает свой сексуальный потенциал максимум на 50%. И то при благоприятных обстоятельствах: непуританском воспитании, грамотной дефлорации и опытных, понимающих партнерах. Когда нет насилия, страхов, собственного непринятия и других сдерживающих факторов в анамнезе. Если хоть что-то было — придется как следует потрудиться. Впрочем, трудиться лучше в любом случае. Главное — знать, как именно.

Создайте романтическую обстановку

Теплое помещение, мягкий полумрак и тихая музыка, настраивающая на эротику. Хорошим антуражем станут свечи с приятным ароматом.

Чистые сексуальные носочки, если мёрзнут ножки любимой, так как холодные ноги могут отвлекать. Исключите лишние мысли и отвлекающие факторы.

Женщину следует подготовить к соитию, а не нырять без разбега

Основная проблема мужчин — лень и непонимание женского тела. Спешные ласки за 3−5 минут — и вперёд, в пучину собственной страсти.

Если вы владеете основами эротического массажа, начните с подготовки тела, совершите ритуал.

Уложите девушку на чистую простынь или плед (альтернатива — термоплед для таких практик, он создает тёплую и уютную атмосферу) на живот.

Накройте тёплым полотенцем и положите ладони на область «кошачьей зоны» и крестец (кошачья зона — область лопаток и чуть выше). Подержите, слегка надавливая ритмично, с паузой в 3−5 секунд. Минуты хватит для релакса.

Второй вариант ритуала — мокрым горячим полотенцем комфортной температуры протрите ноги, согревая и расслабляя. Достаточно сильно сжимайте стопы в ладонях.

Нагрейте масло и приступайте к массажу.

Фантазируйте и вдохновляйтесь, подключая дополнительные элементы.

«Ветка сакуры» — нежные поцелуи легкими губами в эрогенные зоны, которые вы найдёте, наблюдая за реакцией тела.

Покусывания ушных раковин, прикосновения к ним щетиной (только без мокрого языка в ухо!).

«Горячее дыхание» в места пульсации и самые нежные зоны (запястья, под коленями, локтевые сгибы, паховые складки), еле касаясь, пальцами или губами. Это вызывает возбуждение и «мурашки».

Вспоминайте юношеский петтинг, прикусывание сосков. Сдавливание и покусывания практикуйте на разогретое тело и возбужденные гениталии, по нарастающей.

Куннилингус — важный элемент в подготовке возбуждения женщины. Ныряйте смело, чередуя нежные движения языка и губ с дразнящими, погружающимися пальцами.

Как понять, что девушка достаточно возбуждена? Следите и внимайте отклику тела: рот чуть приоткрыт, глаза полузакрыты, пальчики на руках сжимаются, стопа вытягивается, грудь приподнимается, дыхание становится учащённым, выделяется смазка.

Видите, что она готова, — можно начинать. Дразнить!

Не проникайте сразу членом, а поводите по половым губам, клитору. Проникая вглубь, совершайте медленные фрикции с малой амплитудой, постепенно наращивая темп и глубину, войдите до конца. Чередуйте технику 3 к 1 (три коротких захода, один длинный).

Когда вы поднимаете темп, то доминируете, покоряя женщину новыми движениями: приобнимая, схватите пятерней в районе затылка, потяните аккуратно за волосы, уверенно и не оттягивая голову вниз. Сделайте акцент на шею — мастерство может доходить до легкого удушения, когда кратковременная гипоксия даёт потрясающий эффект. Важно следить за реакцией партнерши и не напугать.

Если вы достаточно подкованы, то попробуйте отыскать пальцами зону G.

Важно соблюдать гигиену рук: коротко постриженные ногти, без заусениц, с ухоженной кутикулой.

При возбужденном состоянии женщины намного легче найти эту волшебную зону. Активируйте ее и попробуйте вызвать сквирт. Помните про 3 стадии и ускорение в финале.