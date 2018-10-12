Раскрыты страшные подробности убийства журналиста

СМИ: у Турции есть доказательства убийства саудовского журналиста Хашогги

«Записи свидетельствуют о том, что служба безопасности задержала Хашогги сразу после того, как он вошел в здание генконсульства. Затем журналист был убит, а его тело расчленено», — сообщает издание.

Как утверждается, запись является неопровержимым доказательством убийства; на ней слышно, как журналиста допрашивают на арабском, пытают, а затем убивают. При этом WP не уточняет, ознакомилась ли уже с этим американская сторона.

Если это правда, как тогда турецкие спецслужбы могли получить запись изнутри консульства Саудовской Аравии? Об этом рассуждает полковник в отставке, ветеран Службы внешней разведки России Лев Корольков:

— Могут быть два источника. Первый — их агент в консульской службе. Нам не дано знать, где он, свидетель, который осуществил запись. Либо спецслужбами Турции просто была установлена аудио— и видеоаппаратура.

— Могла ли быть удаленная прослушка или она велась именно в здании? Какие технологии применяются для прослушки чужих консульств?

— Знаете, я ведь все же достаточно давно ушел, технологии шагнули вперед, но в данном случае необходима запись, со стороны техническими средствами подобное зафиксировать невозможно.

На фоне сообщений о наличии у турецких властей записей, доказывающих убийство журналиста на территории консульства Саудовской Аравии, критика в отношении королевства нарастает. О разрыве деловых переговоров с Эр-Риядом заявил глава Virgin миллиардер Ричард Брэнсон , а глава Uber Дара Хосровшахи отменил свое выступление на форуме Future Investment Initiative, хотя Саудовская Аравия владеет крупной долей в компании. Кроме того, от участия в форуме FII отказались глава Viacom Боб Бейкиш (конгломерату принадлежит Paramount Pictures), а также основатель Huffington Post Ариана Хаффингон.

Получается, санкции в отношении Саудовской Аравии начали материализоваться еще до того, как соответствующие решения приняли власти западных стран. Однако политические меры не заставят себя ждать, говорит руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований Владимир Фитин:

— Можно говорить о тренде. Снижение уровня связи с Саудовской Аравией, прежде всего, бизнес-сообщества: несколько американских компаний заявили о приостановлении взаимодействия с Эр-Риядом. Что касается главного партнера Саудовской Аравии — США, на официальном уровне решений пока не принято. Но то, что демократы будут вести самую активную кампанию в этом направлении, удивления никакого не вызовет.

— Только США или другие страны тоже могут?

— Нет, я думаю, европейцы тоже, они трепетно относятся к проблеме прав человека и, разумеется, эта беспрецедентная ситуация со стороны Саудовской Аравии уже вызвала волну, мягко говоря, критики. В дальнейшем, с учетом того, какие обстоятельства будут открываться, наверняка эта волна будет нарастать и со стороны Европы.

Джамаль Хашшоги пропал полторы недели назад, Эр-Риад причастность к инциденту отрицает.